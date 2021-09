Tendr na Dukovany by mohla podle Havlíčka vypsat ještě současná vláda po volbách

„Určitě by to (tendr) mohla vypsat tato vláda. To je technická věc. Rozhodně nechceme s ničím otálet, a pokud tady u toho budeme v jakékoli podobě, tak nebudeme nic prodlužovat a hned to vypíšeme,“ řekl Radiožurnálu ministr. Dříve přitom několikrát zopakoval, že vypsání výběrového řízení na stavbu bloku bude až na vládě, která vznikne z říjnových sněmovních voleb.

Havlíček zároveň doplnil, že listopadový termín, o kterém hovoří ČEZ, stále platí. „Rozumíme tím pouze v případě, že bude ještě vláda dosluhovat a bezpečnostní posouzení bude již vyhodnocené, potom nebudeme zdržovat nic ani o jediný den. Ale rozhodně až poté, co obdržíme od uchazečů dokumentaci. To by mělo nastat nejdéle do konce listopadu,“ vysvětlil možné vypsaní tendru současnou vládou.