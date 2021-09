Třetí dávka očkování zvyšuje ochranu před smrtí až dvacetinásobně, říká vakcinolog Dražan

přehrát video Daniel Dražan o třetí dávce očkování

Komu doporučuje Česká vakcinologická společnost podání třetí dávky? Podání dodatečné dávky doporučujeme především lidem, kteří jsou vážně nemocní, mají vážné poruchy imunitního systému, kam spadají pacienti po transplantacích, pacienti onkologicky nemocni, pacienti, kteří berou léky, co potlačují imunitní systém. Ti by neměli čekat osm měsíců, ale očkovat se čtyři týdny po podání té předchozí dávky. Dále doporučujeme podání posilující dávky lidem, kterým je víc jak 65 let nebo kteří jsou vážně nemocní, dále zdravotníkům, pracovníkům v různých ústavech a domovech pro seniory. Tam je interval osm měsíců po předchozí dávce. Kolika lidí se bude třetí dávka nyní primárně týkat? U lidí s poruchami imunitního systému se to může týkat dvou set až tří set tisíc lidí. U ostatních skupin jde o ty, kteří dostali dávku v lednu a únoru tohoto roku, což znamená asi 250 tisíc osob. Jak mají postupovat lidé, kteří dostali jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson? Touto očkovací látkou se začalo očkovat později a zatím jsme nedali žádné doporučení proti přeočkování. Data se ale vyvíjejí a je pravděpodobné, že do budoucna doporučení i pro tyto lidi přijde.

Proč se nyní třetí dávkou očkuje pouze těmi od firem Moderna a Pfizer/BioNTech? Ostatní očkovací látky už nemusí být u nás dostupné, byl o ně nízký zájem. Víme, že posílení imunity mRNA vakcínami po těch vektorových vakcínách je velmi účinné. Jaké je časové rozmezí mezi druhou a třetí dávkou očkování AstraZenecy? Pokud nemluvíme o pacientech s poruchami imunity, tak je to nejméně osm měsíců po druhé dávce. Má člověk oslovit svého lékaře sám, nebo má vyčkat, až ho lékař kontaktuje? Může se registrovat v centrálním registračním systému a pokud si není jistý indikací, tak se samozřejmě může zeptat svého ošetřujícího lékaře. Co když konkrétní praktický lékař neočkuje proti covidu-19? Mnoho praktických lékařů proti covidu neočkuje, ne proto, že by nechtěli, ale proto, že je to logisticky náročná věc. Určitě mají všichni možnost se očkovat v očkovacích centrech, každý praktický lékař pro dospělé i pro děti svému pacientovi poradí, jak to má udělat.

Jaké vedlejší účinky lze očekávat po třetí dávce? Podle dostupných studií jsou nežádoucí účinky po třetí dávce velmi podobné jako ty po druhé dávce, takže nic speciálního po ní neočekáváme. Co se stane, když někdo třetí dávku nechce, či nemůže podstoupit? Pokud nemůže, tak se musí poradit se svým lékařem, jak se chránit, ale těch lidí, kteří by ji nemohli dostat, je velmi málo, kontraindikace jsou velmi vzácné. Za jak dlouho po třetí dávce začnou růst protilátky a jak moc se posílí imunita? Víme z údajů z Izraele, kde se třetí dávky používají už od července, že dvanáct dní po aplikaci se zvýší úroveň ochrany proti těm, kteří ji nedostali, asi desetinásobně a před těžkým onemocněním a úmrtími asi dvacetinásobně. Interval byl dvanáct dní, ale nástup je postupný, takže nelze říct přesný den, kdy už máme ochranu, ale tím, že je to posilující dávka, tak imunitní systém na ni reaguje velmi rychle.

