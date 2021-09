Katolíci v Česku nejsou rozštěpení, říká biskup Holub. Papež je mu inspirací

„Když jsem viděl, jak je papež unavený, tak jsem si říkal, že další kontakt by ho obtěžoval. My se s biskupy těšíme, že ho uvidíme na začátku listopadu, kdy jedeme na návštěvu do Vatikánu,“ vyvrací Holub, že by se s papežem během jeho návštěvy na Slovensku osobně setkal. Sám František ale podle něj při osobním setkání s lidmi často ožije.

„Provází nás polarizace názorů a papež František je ten, kdo mluví o dialogu. Je otevřený věřit, že ten, kdo má jiný názor, mě může obohatit,“ dává Holub do kontextu papežovy časté zmínky o právech homosexuálů nebo zneužívání dětí kněžími a s tím související nutnost vést o světě debatu. Důležitou myšlenkou, kterou razí, je podle něj nutnost stále se vyvíjet a nezahořknout vůči modernímu světu, nežít pouze z tradice.

„Pro mě je papež František někým, kdo mě vnitřně inspiruje a překvapuje. Věřím, že se to týká většiny lidí, kteří se ke katolicismu hlásí,“ doufá Holub a věří, že i čeští duchovní budou stejně otevření například menšinám jako papež František.

Před příjezdem na Slovensko, kde byl čtyři dny, František strávil den a půl také v Maďarsku. Podle Holuba to může být určitý diplomatický vzkaz tamnímu premiérovi Viktoru Orbánovi, že není spokojen s vývojem v zemi. „Řekl, že mluvil s maďarskými představiteli, že by tam rád v budoucnu přijel, a myslím, že na setkání došlo k dialogu, takže po návštěvě byla situace jiná,“ hodnotí Holub.