Vznik drive-in volebních stanovišť je jistý. V každém okrese bude nejméně jedno, nejvíce ve středních Čechách

Již je jisté, že poslance budou moci volit i lidé s nařízenou karanténou či izolací kvůli nákaze covidem-19 či podezřením na ni. Podmínkou pro to bylo, aby do 15. září setrval stav pandemické pohotovosti, a ten platí dál. Stejně jako při loňských senátních a krajských volbách budou moci lidé v karanténě přijet autem na speciální volební místa a hlasovat z okénka. Alternativou je i žádost o přenosnou volební schránku, s níž přijdou komisaři k voliči domů. Drive-in stanovišť by mělo být více než loni – osm desítek.