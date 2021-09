Pochod Prahou připomene sto let Československé obce legionářské

Legionářská obec vznikala v celém průběhu roku 1921, bylo to ale právě 4. září, kdy se poprvé ukázala na veřejné manifestaci v Praze. Za první republiky organizace sdružovala legionáře všech bojišť první světové války. „Československá obec legionářská představuje to, co bylo to nejlepší za první republiky, a doufám, že to v naší společnosti zůstalo i dnes. Láska k vlasti, demokracii, svobodě,“ říká předseda obce Pavel Budínský.

Po nacistické okupaci úřady legionářskou obec rozpustily a obnovení se dočkala jen nakrátko po válce – komunisté ji samostatně fungovat nenechali, existovala pouze v exilu. „Komunistická totalita legionářské tradice cíleně zatlačovala a dezinterpretovala je. A to tak důsledně, že se po roce 1989 nepodařilo navázat na objektivní zpracování této problematiky,“ upozorňuje člen republikového výboru Československé obce legionářské Tomáš Plivousek.