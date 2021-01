Českoslovenští legionáři si před sto lety založili organizaci. Dnes sdružuje i nové generace veteránů

„Jejich odkaz je živý stále. Boj za demokratické zřízení státu nikdy nepřestane být aktuální a my můžeme být rádi, že náš stát vznikl na těchto ideálech,“ říká tajemník obce, který zároveň mapuje její historii, Jiří Filip.

Legionáři jsou přitom nedílnou součástí vzniku samostatného československého státu. Jejich hrdinství za první světové války bylo „municí“ Tomáše Gariggua Masaryka v zápase o realizaci československé myšlenky.

Na 140 tisíc Čechů a Slováků bojujících na straně Dohody na několika frontách velké války přesvědčilo vítězné velmoci, že „Češi jsou Slováci a Slováci Češi“. Československo se tak stalo jediným nástupnickým státem Rakouska-Uherska, jehož budoucí existenci Spojenci uznali ještě před konáním Pařížské mírové konference v roce 1919.

„S návratem legionářů po první světové válce do vznikajícího Československa vyvstala zásadní otázka jejich zařazení do veřejného života,“ popisuje Jiří Filip. Jen někteří váleční veteráni vstoupili do politických stran a tak vznikla poptávka po vytvoření organizovaných skupin čistě legionářských.

K realizaci myšlenek sjednocení československých vojáků došlo až po roce 1920, to se ještě do osvobozené země vracely další desítky tisíc legionářů z Ruska. Až 15. ledna 1921 tak na všelegionářském sjezdu v Karlíně položili jeho účastníci základy Československé obce legionářské.