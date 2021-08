Hnutí Přísaha zahájilo finální část kampaně, celostátním lídrem je Šlachta

Bývalý příslušník a později ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a poté náměstek ředitele Celní správy Robert Šlachta je celostátním lídrem Přísahy, zároveň povede její jihomoravskou kandidátku.

Šlachta byl v červnu zvolen předsedou Přísahy, místopředsedy se stali další bývalí policisté Tomáš Sochr a Jaroslav Pelc. I ti povedou krajské kandidátky, Sochr ve Středočeském kraji a Pelc v Ústeckém. V Praze bude na prvním místě kandidátní listiny prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, který v roce 2018 neúspěšně kandidoval na prezidenta republiky.

V Moravskoslezském kraji povede Přísahu do voleb Jiří Komárek, který byl v minulosti v čele ostravské expozitury dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. U policie působili i lídr v Olomouckém kraji Václav Vévoda a jednička v Pardubickém kraji Zdeňka Víchová.

Heslo předvolební kampaně Přísahy zní „Jdeme do nich!“, podle Šlachty jde hnutí hlavně o boj s korupcí a klientelismem. Hnutí také chce zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity. Odmítá přijetí eura, kvóty na uprchlíky a privatizaci páteřních nemocnic. V souvislosti s covidem-19 slibuje Přísaha prošetření všech zakázek z doby nouzového stavu. „Miliardy z našeho společného rozpočtu tekly do kapes pochybných firem,“ uvádí Přísaha v programu k takzvaným „covidovým“ zakázkám.

Přísaha nemá v současnosti v parlamentu zastoupení, některé průzkumy však naznačují, že by mohla dostat dostatečný podíl hlasů k zisku poslaneckých mandátů. Podle srpnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by hnutí Přísaha mohlo při volbách získat šest procent hlasů. Červencový model agentury Median hnutí přisoudil zisk 6,5 procenta. Agentury však nejsou jednotné. Model CVVM zveřejněný na konci července uváděl u Přísahy tříprocentní podporu, která by ke vstupu do sněmovny nestačila.