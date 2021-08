Median: Volby by v červenci vyhrálo ANO, Spolu předběhlo Piráty se STAN

Hnutí ANO má stejnou podporu jako v červnu, a obhájilo tak pozici lídra. Koalice Spolu si polepšila o 1,5 procentního bodu, naopak Piráti se STAN o 1,5 procentního bodu oslabili. Pokles preferencí pokračuje u hnutí SPD, v červenci by získalo sedm procent, o procentní bod méně než v červnu.

O půl procentního bodu naopak posílilo nové hnutí Přísaha, které by volilo 6,5 procenta lidí ochotných jít k hlasování. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali komunisté s podporou šesti procent. Pod hranici vstupu do sněmovny spadli v červenci sociální demokraté, získali by 4,5 procenta.

VOLEBNÍ MODEL MEDIAN ČERVENEC: ANO nadále drží pozici lídra, koalice Pirátů a STAN ztrácí a sestupuje na třetí místo https://t.co/IDAa7M2rXq pic.twitter.com/vkBwjUVLaF — MEDIAN (@MEDIANCZ) August 5, 2021

O výběru strany je rozhodnutá polovina lidí, kteří chtějí k volbám jít

Průzkum probíhal mezi 1. a 31. červencem na vzorku 1078 respondentů. Statistická odchylka v případě malých stran činí plus minus půl procentního bodu a u největších až 3,5 bodu a autoři průzkumu upozorňují, že vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně do sněmovny dostala.

Sněmovních voleb by se v červenci zúčastnilo podle svého vyjádření 63 procent respondentů, určitě by k volbám nešlo 28 procent dotázaných. Z lidí ochotných jít volit je o výběru politického subjektu rozhodnuto 47 procent dotázaných, 34,5 procenta respondentů přiznává, že s výběrem konkrétní strany či hnutí ještě váhá.