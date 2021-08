Sexuální obtěžování v dopravě zažila třetina žen a desetina mužů, stát chystá opatření

Do reprezentativního průzkumu se v dubnu a květnu zapojilo 1009 lidí nad 15 let z celé republiky. Celkem 35 procent žen a deset procent mužů uvedlo, že se stalo obětí sexuálního obtěžování. Ve svém okolí pak čtvrtina dotázaných znala někoho, kdo obtěžování zažil. Stejný podíl byl svědkem obtěžujícího jednání při cestování.

Respondenti zmiňovali zírání a lascivní pohledy, bezdůvodné vstupování do intimní zóny, pokřikování, nevhodné poznámky a návrhy, sexuální gesta a pohyby, bránění v pohybu a zastoupení cesty, vynucování si schůzky, ale i exhibicionismus, nechtěné dotyky a líbání či vynucování sexu a pokusy o něj.

Obtěžování více vnímaly ženy. Téměř tři pětiny zmínily zírání a bezdůvodné vstupování do intimní zóny, před čtvrtinou se někdo v dopravě ukájel, sedm procent zažilo pokus o znásilnění. „Když to převedeme na celou populaci, představuje to relativně velký problém,“ podotkl Šafařík. Dodal, že ženy častěji zažívají vážnější formy obtěžování. Například s pokusem o znásilnění se ve veřejné dopravě setkalo sedm procent z nich.

Z výzkumu podle Šafaříka také vyplývá, že česká společnost vnímá obtěžování ve veřejné dopravě jako vážný problém. „Konkrétně tři čtvrtiny veřejnosti se domnívají, že je to problém, kterým by se měla společnost a stát aktivně zabývat,“ vyčíslil.