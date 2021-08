Výpadek peněz z daně z příjmu kritizuje ČSSD i rozpočtová rada, Schillerová změny hájí

Výpadek příjmů v době pandemie kritizuje ČSSD, část opozice i Národní rozpočtová rada. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) daňové změny hájí. Věří, že se ekonomice vrátí. Pro Českou televizi řekla, že letošní rozpočet skončí lépe než plánovaných půl bilionu korun v minusu.

„Jsem jednoznačně přesvědčená, že schodek bude nižší než pět set miliard,“ říká Schillerová. „Těch sedm procent čistého jsme nechali lidem, čtyřem a půl milionu zaměstnancům, oni nejlépe vědí, jak s tím naložit.“

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová doufá, že vláda dodrží svůj slib a půjde pouze o dočasné opatření. „Pokud by se tak nestalo, tak by to byla trvalá strukturální zátěž pro veřejné finance,“ komentuje Zamrazilová.

Novou paušální daň považuje ČSSD za fiasko

Další z letošních novinek je i takzvaná paušální daň, tedy jednotný odvod místo platby záloh a podávání daňových přiznání. Podle finanční správy ho využívá 76 tisíc živnostníků – tedy méně, než se původně očekávalo. Resort financí to vysvětluje koronavirovou krizí, ČSSD výsledek označuje jako neúspěch.

„Těch sedmdesát tisíc je z mého pohledu fiasko,“ hodnotí paušální daň ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Já si myslím, že ji nepotřebujeme, že ten systém, jak byl nastaven, byl v pořádku a že o to není zájem, ukazuje, že to bylo plácnutí do vody,“ míní.