Češi rekordně střádají, na běžných účtech jim ale na úsporách hoduje inflace

Aleš Procházka studuje a pracuje, zároveň by si rád koupil vlastní byt. Pravidelně proto i s pomocí rodičů spoří. Veškeré úspory střádá na běžném účtu, kde má ale jen minimální úroky. Pokud by na něj vložil dvě stě tisíc korun, po započítání vlivu inflace by po roce reálná hodnota uložených peněz klesla zhruba o sedm tisíc.

Tomáš Filip naopak dostal peníze od rodičů ze stavebního spoření a hned je investoval; nakoupil dluhopisy, část úspor vložil i do podílových fondů. „Je to pro mě dlouhodobá investice, nemám žádný konkrétní záměr. To spíš abych se ubránil inflaci, aby se mi peníze zhodnocovaly,“ říká spořitel.

Pokud by nakoupil dluhopisy za dvě stě tisíc, reálná hodnota by se za rok snížila o přibližně čtyři tisíce. Naopak u akcií by byl reálně několik tisíc v plusu. Tomáš Filip tak díky svým investičním aktivitám patří v Česku spíš k těm odvážnějším střadatelům.

„Část investorů, zvlášť těch mladších, jsou ochotni investovat třeba do akcií, které velmi svižně v posledních letech narůstaly. Pořád je to ale nesrovnatelně méně peněz, než se nachází na běžných účtech,“ hodnotí současnou českou situaci analytik ČSOB Petr Dufek.

„Absolutní prim z pohledu úspor domácností hrají momentálně bankovní účty, které reprezentují až 57 procent veškerých úspor,“ potvrzuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani.