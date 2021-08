Evakuovaní Afghánci jsou vzdělaní a prověření, míní Hřib. Podle Okamury je jejich přijímání problematické

Hřib uvedl, že samosprávy do procesu integrace mohou nastoupit až v pozdější fázi. „Například pokud bude problém s kapacitami pobytových zařízení žadatelů o azyl. Tehdy teprve nastupuje samospráva,“ přiblížil. Právě s poskytnutím ubytování by podle něj mohlo hlavní město pomoci.

Okamura tuto možnost kritizoval. Poukázal na to, že by spolupracovníci armády dostali byty, zatímco mladé rodiny na ně nemohou dosáhnout. „Jako obyvatel Prahy jsem zděšen,“ řekl. Obává se také vyšší kriminality. „Máme tady dost svých problémů. Netahejme sem nějaké další z rozvojového světa,“ dodal s tím, že pomoc by měla být směřována do tamních oblastí, nikoliv na území Česka.