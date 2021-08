V Kábulu údajně stále čekají spolupracovníci české armády. Vysílat další let ale podle Hamáčka není nutné

Většina lidí je už podle Hamáčka v Česku

Podle informací, které má ministr vnitra k dispozici, se podařilo z Afghánistánu do Česka již dostat skoro všechny lidi, kteří byli součástí evakuačního programu. Vysílat další let do Kábulu proto podle něj zřejmě nebude nutné. „Pokud by bylo potřeba ještě někoho odvézt, tak k tomu můžeme využít buď německá, nebo americká letadla,“ myslí si Hamáček.

Hostitelka dvou mladých Afghánců Jana Liprtová řekla, že v Afghánistánu stále zůstávají lidé, kteří žádají o záchranu českou vládu včetně dětí. Na pomoc čekají například příbuzní dvou afghánských mladých mužů, kteří v Česku studují a pracují asi pět let. Ti se obávají o jejich život, pokud se jim nepodaří kábulské letiště v některém z evakuačních letů opustit. Českou vládu proto žádají o záchranu svých příbuzných.

Někteří tlumočníci české armády jsou stále v Kábulu

Dvě afghánské rodiny s vazbami na Česko, které čekaly na kábulském letišti, se dostaly do letadla USA. Opustit Afghánistán se podařilo i afghánskému tlumočníkovi s rodinou, který se nevešel do českého evakuačního speciálu a zůstal na letištní ploše. Řekla to předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková, která se spolupracovníkům české armády snaží pomoct. Před letištěm jich podle ní stále zůstává několik. Spolek proto žádá o vyslání čtvrtého evakuačního letu.

O třiatřicetiletém Rafiulláhovi, jeho ženě a čtyřletém synovi informuje na svém webu americká stanice CNN. Tlumočník podle televize tvrdí, že pracoval pro českou armádu a ta ho ve středu nechala i s rodinou stát na letištní ploše v Kábulu, protože se nevešli do evakuačního letadla. Na letišti jim poté američtí a turečtí vojáci poskytli přístřeší, jídlo a vodu. Podle Paškové se pomoci jeho rodina dočkala během noci, kdy se dostala na americký let pravděpodobně do Kataru, odkud by měla pokračovat do další země. Pašková řekla, že pomoci se podařilo i další rodině.

Ve středu večer spolek informoval o rodině tlumočníka, která se s ročním a dvouletým dítětem rozhodla strávit noc před letištěm. Další dva tlumočníci se s rodinami s malými dětmi včetně desetiměsíčního mimina schovali v blízkosti letiště. „Taliban nově postavil kolem letiště druhou řadu checkpointů, takže se nelze dostat až k bráně, aniž by konkrétní osoby vyzvedli vojáci,“ uvedl spolek v noci na Facebooku.