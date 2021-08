Postup Talibanu buď zpravodajové neodhadli, nebo jejich informace vlády ignorovaly, míní Cyril Svoboda

Také Petříček ocenil práci všech, kteří se podíleli na zajištění leteckého mostu. Vláda podle něj jednala o možných scénářích české diplomatické mise v Afghánistánu po odchodu vojáků od konce loňského roku. „Plány počítaly s tím, že afghánská vláda bude schopná dojednat přechodné období s Talibanem a zajistí jistou stabilitu. To se minulo realitě,“ řekl Petříček.

„Situace v Kábulu je komplikovaná a našim lidem se podařil malý zázrak, že dostali většinu do bezpečí. Není to samozřejmost, řadě evropských států se nepodařilo realizovat návraty. Všichni jsme byli zaskočeni,“ uvedl ve středu k evakuačním letům Kulhánek.

„Buď zpravodajské služby věděly a informovaly, ale vlády nereagovaly. Anebo nevěděly, což by bylo horší,“ uvedl Svoboda. Za pravděpodobnější pokládá variantu, kdy vedení států informace zpravodajců nebrala na vědomí, na což podle něj upozornila i bývalá předsedkyně britské vlády Theresa Mayová.

Situace v Afghánistánu podle Svobody musela být dostatečně monitorována a rychlý postup Talibanu tak měl být očekáván. „Zpravodajské služby to přece musely dávno hlásit centrále, Severoatlantické alianci. Vlády by měly vědět, jaká je situace,“ podotkl. Pokud zpravodajci neměli potřebné informace, tak podle něj selhali. Připouští ale, že tajným službám také pouze nemusely vlády naslouchat.

Rychlejší reakci by podle něj mohlo pomoci obnovení programu pro repatriace a evakuace z Afghánistánu, který skončil v roce 2017. K jeho pokračování ale navzdory předvídatelným potřebám nedošlo. „Bylo možné předjímat, že takováto situace nastane,“ uvedl.

EU i NATO musí zaujmout jasný postoj, shodli se bývalí ministři

V současné době bude třeba koordinovat postup jak Severoatlantické aliance, tak Evropské unie, uvedl. Za jednotný postup obou organizací se vyslovil také Svoboda. Právě pro Evropu je podle Petříčka současná situace v Afghánistánu větším rizikem než třeba pro Spojené státy. „Je tady nebezpečí velké migrační vlny. Ovlivní nepochybně politickou scénu,“ souhlasil Svoboda.

Dle Petříčka je nutné dohlížet zejména na to, zda pod vládou Talibanu v Afghánistánu nezačnou operovat teroristické organizace. Pokud by nedošlo k dodržení těchto dohod, musela by přijít reakce. „Ať už ze strany Evropské unie, nebo NATO,“ řekl.

Má jít o červenou linii, na jejíž překročení by Západ musel odpovědět. Svoboda ovšem připomněl, že v diplomacii se jasné hranice často mění. „Červené linie se stávají růžovými,“ uzavřel.