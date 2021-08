Jaká existují vzácná onemocnění a kolik stojí léčba? Odborníci představili portál, který pomůže

Z původně francouzského webu, který do češtiny přeložili pracovníci ÚZIS, pak vzešla terminologie a kódy k vykazování péče, které se nyní zavádí do českého zdravotnictví. Odborníci si od toho slibují, že se podaří lépe zmonitorovat výskyt vzácných onemocnění v Česku, jejich léčbu a náklady veřejného zdravotního pojištění.

Celosvětově existuje asi šest tisíc vzácných onemocnění. Jedná se o takové poruchy, které se vyskytují u méně než pěti lidí z deseti tisíc.

Podle lékařky Pavly Doležalové z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) většinou postihují pacienty dlouhodobě nebo celoživotně a často mají závažný až život ohrožující průběh. U osmdesáti procent z nich jsou to vrozené poruchy, které se začnou projevovat už v dětství. Ne u všech pacientů se podaří v dětství správně určit diagnózu. Podle Doležalové existují pacienti, u kterých se na diagnózu přijde po několika měsících, ale i tací, u kterých to trvá několik let.

Nedostupná péče

Péče o pacienty se vzácnými onemocněními není podle lékařky v Česku dostupná všem a v takové míře, v jaké by bylo potřeba. Specializovaná centra jsou jen ve velkých městech a mají omezenou kapacitu. Chybí také odborníci, kteří by přebrali starost o nemocné v dospělosti. Nejsou ani údaje o tom, kolik pacientů v Česku je, jaké mají diagnózy a kolik péče o ně stojí.

Motolská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Brno společně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ÚZIS nyní podle Doležalové pracují na projektu, který by měl náklady na péči o pacienty se vzácnými onemocněními zmapovat. ÚZIS zase vytváří národní registr vzácných onemocnění, který by měl shromáždit data o výskytu těchto chorob. První data by mohla být k dispozici na konci příštího roku.