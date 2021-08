Odpůrci Babiše narušili autogramiádu v Průhonicích, policie dva zadržela

„V souvislosti s podezřením ze spáchání přestupku byly na místě zajištěny dvě osoby,“ řekl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Babiš, který v Průhonicích bydlí, zde uspořádal předvolební setkání s voliči a autogramiádu své knihy. Brzy ráno dobrovolníci Milionu chvilek pro demokracii pomalovali náměstí kříži připomínajícími oběti covidu. Podobný protest provedli také v březnu na pražském Staroměstském náměstí, kde namalovali na dlažbu 25 tisíc bílých křížků. Premiér řekl, že zaplatí úklid náměstí, akci ale nechtěl komentovat.

Podle Chalupy policie zároveň prověřuje okolnosti, které provázely nastříkání křížů křídovou barvou skupinkou lidí. „Osoby byly na místě ztotožněny a podle výsledků probíhajícího šetření a prověřování všech skutečností bude ve věci stanoven další postup,“ dodal mluvčí.

Odpoledne pak na náměstí v Průhonicích přijely přibližně dvě desítky odpůrců vládní politiky a očkování. Podle informací SeznamZpráv jeden z nich hodil po premiérovi vejce. Na místo přijeli další policisté včetně pořádkové jednotky a premiér se ze stánku přesunul do nedalekého bistra. „Situace trvala si půl hodiny do příjezdu těžkooděnců. Ochranka Babiše následně ukryla do nedaleké cukrárny,“ uvedl server.

Akce byla po 17. hodině ukončena a odpůrci i příznivci se začali rozcházet. Zadržené osoby podle Chalupy po provedení nezbytných úkonů v rámci prověřování této události budou propuštěny. Podle policejního mluvčího se lidé rozešli v klidu.