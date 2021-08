Na pomoc Řecku sužovanému požáry vyrazili i čeští hasiči

„Předpokládáme, že naše nasazení bude v okolí Atén, kde požáry ohrožují přímo okrajové části města,“ sdělil náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.

Hasiči vyrazili na trasu dlouhou přibližně dva tisíce kilometrů, a to přes území Evropské unie. „Naše cesta povede přes státy Evropské unie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. V Bulharsku budeme mít krátký odpočinek a odsud vyrazíme přímo do Řecka. Na hranicích nás bude čekat styčný důstojník Řecka, který nás dovede přímo na místo,“ upřesnil ráno Ošlejšek.

Podle náměstka se zapojili hasiči z Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského kraje a také záchranný útvar. Jeden člověk je z Prahy, který bude styčným důstojníkem.

Český hasičský modul je složený ze tří hasicích segmentů. „Každý segment má dvě cisterny a dopravní automobil. Součástí je i logistický segment, aby byl celý modul na místě soběstačný,“ řekl Ošlejšek.

Dodal, že se zatím očekává, že nasazení potrvá deset dní, uvidí se ale podle situace na místě. „Kdyby se zlepšila, modul odjede. A v případě, že by byla horší, budeme diskutovat o tom, zda by se nasazení prodloužilo a jesti bychom zajistili střídání modulu,“ uvedl.

Podle něj na místo vyrazili lidé, kteří působí jako hasiči i strojníci. „Preferujeme strojníky, protože je to dlouhá vzdálenost a musíme zajistit střídání řidičů. Jsou to hasiči, kteří mají zkušenosti ze zásahů. Nevíme, jak to bude na místě vypadat. Požáry v jižních státech jsou trochu jiné. Ale naši hasiči jsou vycvičeni a připraveni, aby všechny úkoly zvládli,“ řekl náměstek.

Dodal, že na místo nejedou velkokapacitní cisterny, ale ty menší. „Jsou o obsahu 2000 litrů vody, mají lepší průchodnost terénem. Taktika hašení v jižních státech je taková, že se vodou šetří tak, aby byl zásah efektivní, ale aby nebyl náročný na vodu, které tam není mnoho,“ doplnil Ošlejšek.

V zasažených oblastech řeckým hasičům pomáhají už i jejich kolegové z Ukrajiny, Rumunska a Kypru. Vrtulníky tam poslala Francie, Švýcarsko a Chorvatsko.

V Aténách ustal silný vítr, hasiči chtějí zastavit šíření požáru

V Řecku hasiči likvidují desítky lesních požárů. A ti v Aténách také varují, že pokud se během soboty nepodaří dostat pod kontrolu požáry na severu města, bude to pro metropoli znamenat obrovský problém, řekl podle agentury DPA ráno ve veřejnoprávní televizi Vasilis Kokkalis, náměstek guvernéra regionu Attika, kde leží i Atény, odpovědný za civilní ochranu. Potvrdil také, že policie zadržela tři lidi podezřelé ze žhářství.

V noci na první víkendový den ustal silný vítr, který plameny rozdmýchával, díky čemuž získali hasiči čas, aby se pokusili šíření ohně zastavit. V Aténách je už několik dnů kvůli požárům silně znečištěné ovzduší, ze vzduchu se snáší popel. Úřady vyzvaly obyvatele města, aby neotevírali okna a nechodili ven.

Úřady také evakuovaly několik vesnic poblíž ničivého požáru severně od Atén, včetně střediska pro žadatele o azyl. Oheň zničil desítky domů, dva lidé zemřeli. Tisíce dalších musely prchnout do bezpečí. Rozsáhlé požáry zuří také na druhém největším řeckém ostrově Euboia, kde se situace zhoršila a poblíž Olympie a Sparty na Peloponéském poloostrově.