Epidemie opět přibrzdila, v pátek přibylo 140 případů. Od soboty může být bez respirátoru ten, komu to povolí lékař

V posledních dvou týdnech počty lidí, u kterých testy prokázaly nákazu covidem-19, klesaly, a to až do čtvrtka. Nebyl to však zlom, ale spíše anomálie. V neděli počet pozitivních případů opět poklesl, a to o celou čtvrtinu oproti předchozímu pátku.

Sedmidenní incidence poklesla na 11 nově nakažených na sto tisíc obyvatel oproti čtvrtečním 12, na regionální úrovni je nejvyšší v Plzeňském kraji, kde za týden přibylo 30 případů na sto tisíc obyvatel. Plzeňský kraj i Praha, kde je incidence druhá nejvyšší z republiky (22 na sto tisíc obyvatel) hlásí po pátku zlepšení, hlavní město zaznamenalo oproti předchozímu týdnu téměř poloviční zlepšení. Nejméně případů vzhledem k počtu obyvatel (tři na sto tisíc) zaznamenali v posledním týdnu v Olomouckém kraji.

V nemocnicích je 50 lidí nakažených covidem-19, z nich deset je v těžkém stavu. Před polovinou července byl počet hospitalizovaných poloviční, potom stoupal, měsíčního maxima dosáhl 26. července, kdy bylo v nemocnicích 55 lidí s covidem. Počet pacientů v těžkém stavu je ovšem nejvyšší od konce června.

S potvrzením bez respirátoru

Nejvyšší správní soud v úterý kritizoval dosavadní znění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nařizovalo nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách a dal mu tři dny na jeho změnu, v opačném případě by přestalo platit. Nyní tedy platí nové znění, které poskytuje výjimku z povinnosti lidem, kterým nošení respirátoru nedoporučí kvůli jejich zdravotnímu stavu lékař. Musí ovšem mít od něj potvrzení a výjimka musí být zaznamenaná i ve zdravotnické dokumentaci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek zdůraznil, že podle odborníků je „naprosté minimum“ lidí, kteří respirátor skutečně nemohou ze zdravotních důvodů nosit. „Například se to netýká astmatiků a dalších. Ale dáváme možnost, aby – pokud lékař vyhodnotí, že to je na místě – bylo lékařské potvrzení vydáno,“ uvedl Vojtěch.

Vláda v pátek schválila ještě jednu změnu. Od 9. července stanovilo ministerstvo povinnost testu po příjezdu ze zahraničí, po příjezdu ze zemí označených českými úřady za vysoce nebo velmi vysoce rizikové, nadále platí i povinnost nejméně pětidenní karantény po příjezdu. Nic z toho ovšem neplatí pro lidi očkované (a také ty, kteří měli v posledním půlroce covid), současně mají výjimku i děti do 6 let. Ovšem na děti mezi 6 a 12 lety, které se zatím očkovat nemohou, se nařízení plně vztahovalo. To se nyní mění.