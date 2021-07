Stát chce urychlit očkování dětí, aby usnadnil jejich návrat do škol

Děti od dvanácti do patnácti let se zatím očkují preparátem společnosti Pfizer a do procesu vakcinace dosud vstoupila zhruba pětina z nich. Z toho polovina (v celkovém počtu 11,6 procenta školáků ve věku 12-15 let) už dostala první dávku, ostatní se aspoň registrovali nebo už mají rezervovaný termín.

Na výběr data k očkování čeká zhruba 4700 dětí. Nejvíc v Praze, kde je jich ale zároveň nejvíc registrovaných, na čekací listině zde bylo v sobotu bezmála tisíc dětí. Nejkratší fronta se stojí v Karlovarském kraji, kde je počet registrovaných nejnižší – pouhých třiapadesát dětí.

Protože se ale na příznivém vývoji epidemie v Česku spolupodepisuje právě rostoucí naočkovanost populace, chce se ministerstvo zdravotnictví na nejmladší ročníky zaměřit – a zvýšit počty vakcinovaných dřív, než se za měsíc vrátí do lavic. Stále totiž platí, že preventivnímu testování se vyhnou jen plně naočkovaní žáci s minimálně čtrnáctidenním odstupem od druhé dávky.

To akcentuje i šéf zdravotnického resortu. „Základní úkol pro ředitele nemocnic je, aby byly očkovací kapacity dostatečné, aby se nečekalo. Není akceptovatelné, aby se na první termín čekalo několik týdnů. To možné není, prázdniny za chvíli skončí a my potřebujeme v této lhůtě děti naočkovat,“ prohlásil Vojtěch.

Některá místa dosud očkovala děti jen vybrané dny v týdnu, jiná každý den včetně víkendů. Například v pražské motolské nemocnici naočkují zhruba stovku dětí, a pokud se teď registrují k vakcinaci, termín dostanou na začátku srpna. „Otevřeli jsme závoru,“ konstatuje ředitel nemocnice Miloslav Ludvík. „V podstatě všichni, kdo byli registrovaní, už mají termín.“