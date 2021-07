Na Vysočině pomáhá robot s ochranou stromů proti kůrovci

Robot stoupá skoro až ke koruně stromu a cestou dolů pak pokrývá kmen běžně používaným insekticidem proti kůrovci. „V okamžiku, kdy se budou pokoušet takto ošetřenou kůru prokousat, tak zahynou,“ uvedl spoluautor aplikátoru Josef Janečka.

Proč je tak důležité aplikovat postřik vysoko do koruny, Janečka vysvětlil tím, že „pro lýkožrouta je přirozené nalétávat do vyšších oblastí toho kmene. V okamžiku, kdy máme ty stromy ošetřené do vysoka, tak je riziko selhání této metody výrazně snížené“.