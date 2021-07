Čeští biskupové schválili nové instrukce pro stíhání sexuálního zneužívání, zapracovali předpisy vydané Vatikánem

Dvoudenní zasedání ČBK ve středu skončilo ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Tématu sexuálního zneužívání v církvi se biskupové podle tiskové zprávy ČBK věnovali několik hodin. „Schválili novelu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti šestému přikázání desatera na území ČR tak, že do ní byly zapracovány nové právní předpisy vydané Apoštolským stolcem,“ uvedla ČBK.

Papež František počátkem června zveřejnil radikálně přepracované znění jedné z knih Kodexu kanonického práva o trestních sankcích v církvi. Církevní zákoník tak poprvé explicitně hovoří o trestnosti sexuálního zneužívání nezletilých i dospělých věřících kněžími. Definuje také postup při stíhání těchto provinění, kterému mají nově čelit nejen duchovní, ale i laikové zastávající funkce uvnitř aparátu katolické církve.

„Ještě probíhá jazyková korektura novely, která bude zveřejněna v Actech kurie jednotlivých diecézí. Předpokládáme, že by to mělo být začátkem září. Acta jsou dokument, který každá diecéze vydává, tím pádem to bude oficiálně zveřejněno,“ řekla k úpravě postupu pro vyšetřování sexuálních trestných činů v církvi Klimentová.