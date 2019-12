Františkovi došla trpělivost. Sexuální útočníky v řadách církve už papežské tajemství neochrání

Podle něj sice dokumentace z církevních vyšetřování těchto případů dál zůstane neveřejná, reforma ale zajistí, že nikdo už nebude využívat papežské tajemství jako záminku pro to nespolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

Papež o změnách v kanonickém právu rozhodl v den svých 83. narozenin. Mimo jiné také zvýšil věkovou hranici u dětské pornografie. Až dosud za ni Vatikán považoval sexuální zobrazení dětí do 14 let, nyní je tato hranice 18 let.

Papež už v květnu nařídil dekretem kněžím i řeholníkům okamžitě nahlásit církevnímu představenému nebo přímo Vatikánu sexuální zneužívání jak dětí, tak dospělých či jeho krytí.

František opatřeními reaguje na vlnu skandálů spojených se sexuálním zneužíváním a jeho krytím, s nimiž se katolická církev musí vypořádat po celém světě i v samotných špičkách své hierarchie.

V prosinci například papež vyloučil z řad svých poradců australského kardinála George Pella, který byl nepravomocně odsouzen za zneužívání dvou chlapců na šest let, a chilského kardinála Francisca Javiera Errázurize, který je podezřelý, že kryl sexuální a psychické zneužívání mladistvých páchané jedním z chilských katolických kněží.