Duchovní zneužívající děti jsou nástrojem satana, řekl papež. Církev už prý nebude nic tajit

Zahraniční agentury si všímají, že závazné závěry nebo závěrečný dokument z konference nevzešly. Papež už v první den setkání předložil 21 návrhů , které by měla církev v boji proti sexuálnímu zneužívání zvážit.

Figuruje mezi nimi například sestavení rukověti, jak v případech sexuálního zneužívání postupovat, dále zavedení standardizovaného postupu, je-li obviněn biskup, či zvýšení věkové hranice nezbytné podle kanonického práva pro uzavření sňatku na 16 let (pro dívky nyní platí 14 let).

Návrhy pamatovaly také na regulaci přesunů seminaristů a duchovních – v minulosti bývali podezřelí ze sexuálního zneužívání překládáni do jiných diecézí a kongregací. Kandidáti pro život v celibátu by podle návrhu měli být posouzeni psychology. Světští odborníci by současně měli mít snazší přístup k vyšetřování případů sexuálního zneužívání.

Církev je kvůli sexuálním skandálům pod tlakem