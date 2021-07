Prezident Zeman příští rok navštíví Čínu, oznámil Hrad

Pokud by se cesta Zemana v roce 2022 uskutečnila, byla by to již několikátá návštěva českého prezidenta v této zemi ve funkci. Naposledy v Číně byl v dubnu 2019. Cestu plánoval i loni, chtěl se zúčastnit summitu 17+1. Setkání představitelů střední a východní Evropy a Číny ale bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo a konalo se nakonec až letos přes video.

Zeman dlouhodobě podporuje spolupráci s Čínou. V minulosti přislíbil velké čínské investice v České republice, jejich hodnota ale byla nakonec výrazně nižší. Za svůj postoj k Číně, která čelí obviněním z porušování lidských práv, byl opakovaně kritizován.