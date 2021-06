Bouře poničila obec Stebno na Lounsku. Meteorologové mluví o tornádu

„Vše nasvědčuje tomu, že to bylo menší tornádo. Potvrdit to musí ale ještě šetření na místě, síla jevu se bude posuzovat podle zjištěných škod. Zatím jsme viděli polámané stromy, sebrané střechy,“ řekla Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Obec Stebno spadá pod město Kryry. „V obci pracují zaměstnanci města, profesionální i dobrovolní hasiči, energetici. Zprůchodňujeme cesty, aby se v případě potřeby dostaly sanitky k lidem,“ uvedl starosta.

Několik domů je bez střech, spadly stodoly, poničené jsou automobily. „Máme připraveného statika, který posoudí, zda domy jsou obyvatelné. Předběžná škoda je 80 až 100 milionů korun,“ řekl Brda. „Z jedné z nejkrásnějších vesnic na Podbořansku vznikla spoušť,“ dodal.

Voda z polí natekla do zahrad i v okolních obcích, nejvážnější situace je ale právě ve Stebně. Kryry nabídly občanům náhradní ubytování. Nikdo této možnosti podle starosty nevyužil. Město nechalo do obce přivézt i základní potraviny, do večera by energetici mohli obnovit dodávky. „Bohužel se nám stává to, že přijíždí cizí lidé, kteří tam nemají co dělat, pouze překáží záchranářům,“ zdůraznil starosta.