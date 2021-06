Očkování bude možné i bez registrace, rozestup mezi dávkami se sníží

Ministerstvo zdravotnictví chce k očkování přesvědčit lidi, kteří zatím váhají. V létě plánuje umožnit vakcinaci bez předchozí registrace. Od poloviny prázdnin by se taky měl zkrátit interval mezi dávkami přípravku od společností Pfizer a BioNTech, a to opět na tři týdny. Lidé by od té chvíle měli mít možnost zvolit si termín druhé injekce.