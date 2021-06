V pondělí přibylo 188 případů covidu. Roušky je při vyučování možné odložit už všude v republice

Ministerstvo zdravotnictví změnilo taky pravidla pro nařízení karantény, od úterý je povinná i pro lidi s jednou dávkou vakcíny, kteří se setkali s nakaženým. „Chceme zabránit šíření mutací. Pokud budou tyto osoby vytrasovány, pokud se setkaly s nakaženou osobou, tak budou umístěny do karantény,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

I denní počty úmrtí se snižují. V březnu se pohybovaly až kolem dvou stovek, zatímco v posledních zhruba dvou týdnech jsou v řádu jednotek. Za pondělí dokonce ministerstvo uvádí, že nezemřel žádný člověk s covidem, což by bylo poprvé od začátku loňského září. Statistiky úmrtí ale ministerstvo pravidelně zpětně navyšuje. Stoupl naopak mírně počet hospitalizovaných z nedělních 147, což bylo nejméně od konce loňského srpna, na 161. Ve vážném stavu je 24 pacientů.

Kromě úbytku počtu případů covidu v pondělí dále klesalo i takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na každých sto tisíc obyvatel. Tímto číslem se nyní vláda řídí při určování protiepidemických opatření. Aktuálně činí 12 případů, o den dříve to bylo 13.

Očkování AstraZenecou

Další změny Česko čekají od prvního července – maximální počet účastníků na kulturních akcích se zvýší na pět tisíc venku bez omezení kapacity. Uvnitř budou moci být dva tisíce návštěvníků, prostor ale bude moci být naplněný pouze ze tří čtvrtin. Nově taky budou moci lidé v hledištích jíst a pít.

Očkováno bylo v pondělí 110 511 lidí, tedy zhruba o čtyři tisíce méně než tento den v předchozím týdnu. Dávek vakcín proti covidu bylo od loňského začátku očkování podáno v Česku 6,66 milionu. Plně naočkováno je 2,17 milionu lidí.

Odborníci zároveň lidem, kteří už mají první dávku vakcíny AstraZeneca, doporučují, aby přišli i na druhou dávku, a to bez ohledu na věk. V Česku by se totiž vakcínami společností AstraZeneca a Johnson & Johnson neměli očkovat lidé mladší 60 let, jak vyplývá z doporučení České vakcinologické společnosti, které lékařům předalo ministerstvo zdravotnictví. Jeho důvodem je velmi vzácný vedlejší účinek v podobě krevních sraženin. Podle vědců však platí, že pokud u člověka očkování první dávkou proběhlo bez problémů, je nebezpečí při podání další dávky minimální.

Některé země, jako například Francie či Německo, nicméně už přikročily k tomu, že jako druhou dávku umožňují využít některou z vakcín jiných značek, Česko však podle vakcinologa Romana Chlíbka z České vakcinologické společnosti zatím čeká na výsledky probíhajícících studií a až podle nich se rozhodne.

„Jsou tady britské a španělské, které hodnotí, že se po jedné dávce Astra Zeneca vakcíny dá druhá dávka RNA vakcínou ať už Modreny či Pfizer, v minimálním odstupu osmi a více týdnů. A předběžná data ukazují, že by tato kombinace mohla být bezpečná i dostatečně účinná, ale čekáme na dostatek podkladů a dat, tak abychom to mohli zhodnotit,“ uvedl Chlíbek v České televizi.