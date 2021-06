Muž, který vyhrožoval starostovi Prahy 6 Kolářovi zastřelením, byl obžalován

Státní zástupce obžaloval muže kvůli výhrůžkám zastřelením starostovi Městské části Praha 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09). Žalobce za to muži navrhuje dva měsíce vězení. Kolář to uvedl na Twitteru. Muž je obžalován z trestného činu vyhrožování usmrcením pro výkon pravomoci úřední osoby. Za to mu hrozí až tři roky vězení.