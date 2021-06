Školy se narychlo setkávají s budoucími prvňáky, chtějí mít představu o dodatečných odkladech i potřebě asistentů

Někteří předškoláci, kteří absolvovali zápisy kvůli pandemii jen formálně, se do školy vypraví ještě před prázdninami. Učitelé chtějí mimo jiné zjistit, co budoucím prvňákům chybí v přípravě. Plánovaná setkání potvrdila České televizi většina oslovených škol. Slibují si možnost vyváženě rozdělit žáky do tříd, vytipovat dodatečné odklady nebo odhadnout počty potřebných asistentů pedagoga.