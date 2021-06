Feri je promarněný politický talent. Násilníka je ale vždy správné „bonzovat“, míní Sommerová

přehrát video Olga Sommerová hostem Interview ČT24

Pro Sommerovou bylo těžké rozhodnout se, zda do Poslanecké sněmovny půjde, či nikoliv. „Hlavně kvůli tomu, že mám rozpracovaný film, chystám se na další, a pro mě je zodpovědnost vůči filmu absolutní a maximální,“ uvedla s tím, že pro sněmovnu se nakonec rozhodla proto, že jde o pokračování jejích občanských aktivit. „Možná se mi za tu krátkou chvíli podaří do něčeho vstoupit a nečemu pomoci,“ dodala. V souvislosti s kauzou Dominika Feriho Sommerová řekla, že je jí líto promarněného politického talentu. „Co se týče diskuse, která se teď díky tomu otevřela, to je téma, o kterém by bylo třeba neustále mluvit ve veřejném prostoru. Za ta léta, co já se zabývám ženskými právy, se mnoho nezměnilo,“ podotkla.

„Muži by měli být na straně žen“ To, že se Feri vzdal svých funkcí, podle Sommerové znamená, že ví, že se takové věci staly, tedy že ženy, kterých se to týká, neměly důvod si vymýšlet. Dokládá to podne ní i to, že poškozených dívek bylo víc. „Muži by měli být na straně žen a mělo by se opravdu o tom naprosto seriózně diskutovat, měly by se i učinit kroky k tomu, aby ženy měly kam jít, aby věděly, že se jich někdo ujme,“ řekla. Zároveň zdůraznila, že ženy by se neměly bát ozvat. „Násilníka je vždy správné ‚bonzovat',“ dodala. Na otázku, zda má pochybnosti o tom, že se věci staly tak, jak popisují ženy v článku Deníku N a Alarmu, Sommerová odpověděla, že nemá. „A nějaké načasování před volbami – to už je nesmysl,“ doplnila.

Poslankyně také uvedla, že rozdílnost názorů v populaci na problém sexuálního násilí může být generačním problémem. „Myslím si, že ženy to asi procítí více než muži, ale znám mnoho mužů, kteří se staví na stranu těchto obětí násilných činů, protože doba už je jiná. Mladá manželství jsou už mnohem rovnoprávnější, než bývala kdysi,“ míní. Neumí si však vysvětlit, proč některé ženy nadále stojí za Dominikem Ferim. Sommerová sama sexuální násilí nikdy nezažila, myslí si však, že obtěžováním si prošla každá žena. „Jedno je důležité, aby tato příležitost, která je tak smutná, byla signálem k tomu, že je zapotřebí veřejné diskuse,“ řekla. Například poslankyně hnutí ANO Barbora Kořánová už sehnala dostatek podpisů pro svolání mimořádné schůze, na které by se měly projednat přísnější tresty za sexuální násilí. Sommerová uvedla, že to podpoří. Presumpce viny u politiků je v pořádku, říká Sommerová Filmařka a nově i poslankyně také souhlasí s tím, že u politiků by měla být ctěna spíš presumpce viny než neviny. „To, že někteří říkali, že (Feri) je frajer, protože okamžitě odstoupil, ukazuje na to, kam se dostala politická kultura v naší zemi,“ řekla a zmínila některé politiky, kteří údajně stále zametají pod koberec své skandály a neodstoupí. Právě v souvislosti s tímto problémem také uvedla, že ve sněmovně bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). A to i přesto, že to možná bude mít jenom symbolický efekt. „I to je důležité, protože tato vláda fatálně selhala, nejenom v nezvládnutí pandemie, ale i v tom, co se dělo za podvody při tom, když se z Číny přijímaly roušky a testy,“ řekla.