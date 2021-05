Bránit se znásilnění není samozřejmé, v temném parku se jich podle psycholožky stává menšina

„Jsou lidé, kteří to zjistí až po deseti letech. Zejména pokud jsou to děti a vyrůstaly v tom, že jim pachatel opakoval, že tohle dělá každá holčička, že je to normální,“ poukázala advokátka Lucie Hrdá.

V Česku bylo za poslední rok – od dubna do dubna – hlášeno 4697 znásilnění a 550 případů sexuálního násilí. O skutečnosti to vypovídá jen málo. Podle odhadů hlásí oběti jen sedm procent takových útoků. Mimo jiné proto, že si oběti dlouho neuvědomují, že se čin stal.

Ačkoli běžná představa znásilnění jej staví do tmavé uličky, parku nebo podchodu, kde se objeví útočník a po aktu zase uteče, podle forenzní psycholožky Ludmily Čírtkové tak ve skutečnosti vypadá jen menšina případů – takzvaná přepadová znásilnění tvoří asi dvacet procent celkového počtu ohlášených činů. Většina připadá na znásilnění označovaná jako vztahová. Násilníkem v tom případě je například kolega nebo nadřízený z práce, soused nebo i bývalý nebo současný partner oběti. Zvláštní jsou od samotného začátku. Že se oběť často nebrání, je podle psycholožky tím, že to zkrátka nedokáže.

„Až 70 procent obětí vztahových znásilnění je psychicky převálcováno a klasické reakce na stres, které známe – to znamená útěk nebo boj – nejsou oběti k dispozici. Naopak nastupuje to, co označujeme jako zatuhnutí, zmrznutí,“ upozornila Čírtková. Oběti se podle ní „cítily jako zdrogované nebo v bublině, že neměly vládu nad svým tělem ani nad řečovým ústrojím“. To potom podle ní umožňuje pachatelům tvrdit, že sex byl ze strany oběti dobrovolný.

Prezidentka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová uvedla, že z obětí trestných činů, kterým její organizace pomáhá, se za 30 let její existence stalo asi 3500 terčem znásilnění. Třetina z nich v době, kdy se na podpůrnou linku obrátila, trestný čin neoznámila.

„V případech, kdy se pachatelem stane blízká osoba, bývá první problém, že oběť neví, jestli je to realita, nebo něco, co se jí zdálo. Neví, jestli to, co se jí stalo, je opravdu znásilnění. To je první otázka, kterou si klade,“ podotkla Vitoušová.

Problém ovšem někdy nastává i v případě, že oběť znásilnění ohlásit jde. Podle Vitoušové se výrazně liší přístup různých vyšetřovatelů, někteří se nevyhýbají zpětnému hodnocení chování oběti před znásilněním – co měla na sobě, kudy šla, co pila nebo říkala. Takový přístup považuje šéfka Bílého kruhu bezpečí za chybu.