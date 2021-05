Volby by v květnu vyhráli Piráti a Starostové, druhá je v průzkumu koalice Spolu

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězila by v nich koalice Pirátů a Starostů a nezávislých a to se ziskem dvaceti sedmi procent hlasů. Vyplývá to z volebního modelu ohlášených koalic agentury Data Collect pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila koalice Spolu s necelými jednadvaceti procenty.