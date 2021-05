Ministerstvo trvá na tom, že nemohlo zveřejnit zprávu OLAF o Čapím hnízdu. Obrátilo se na Nejvyšší správní soud

Ministerstvo později zprávu Kverulantovi poskytlo, to ale organizaci neuspokojilo. „Kverulant má zato, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla,“ vysvětlila organizace.

Ministerstvo ale stále trvá na tom, že jeho postup byl zákonný. „Ministerstvo financí v této záležitosti sahající do roku 2017 postupovalo plně v souladu s požadavkem Evropské komise i Městského státního zastupitelství, podle kterých bylo zveřejnění zprávy v plném rozsahu vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nepřípustné. Neprodleně poté, co jsme byli v dubnu 2018 státním zastupitelstvím informování, že zveřejněním zprávy již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení, Ministerstvo financí zprávu poskytlo,“ zdůvodnil podání kasační stížnosti Žurovec.

Premiér Andrej Babiš (ANO), kterého v případu Čapího hnízda stíhá policie, nezávislost evropského úřadu zpochybnil a jeho vyšetřování označil za zpolitizované. Ministerstvo financí po obdržení zprávy OLAF oznámilo, že farma Čapí hnízdo byla vyjmuta z evropského financování. Protože projekt přestal být financován z unijních peněz, OLAF se jím dále nezabýval.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.