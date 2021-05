Brit chce dokázat, že jeho otec byl Čechoslovák. Komplikují to Benešovy dekrety

Brit Danby Bloch se pokouší doklady i sto let starými rodnými listy dokázat, že jeho otec Rudolf byl Čechoslovák. Narodil se do židovské rodiny v Ústí nad Labem. Ve třicátých letech studoval v Německu a ještě před válkou utekl do Palestiny.

„Jeho rodiče zemřeli v koncentračním táboře a on utekl před nacisty,“ sděluje Bloch. Přestože rodiče zemřeli v koncentračním táboře, na německy mluvícího Rudolfa Blocha se po válce vztahovaly Benešovy dekrety, a přišel o československé občanství. Dekrety hrají roli i v současné snaze získat český pas zpět.

„Ministerstvo vnitra České republiky a Krajský úřad v Ústí chtějí fakticky na tuto rodinu uplatnit tento ústavní dekret,“ uvádí právní zástupce Danbyho Blocha Stephan Heidenhain.

Některé dekrety dopadly na nevinné

Ústecký kraj zmiňuje pátrání v archivech. „Tím, že se jedná o zemřelou osobu, tak je nutné i archivní šetření. Proto to celé trvá delší dobu,“ prohlašuje tiskový mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

Některé dekrety Edvarda Beneše trestaly kolaboranty a zrádce. Někdy ale dopadly na nevinné, třeba německy mluvící Židy, kteří kvůli nim přišli o československé občanství. Proto dostali možnost se do šesti měsíců odvolat.

„Samozřejmě ta lhůta nebrala tolik v úvahu, jaká byla konkrétní situace na konci války, takže řada osob se ani nemusela reálně dozvědět, že jim nějaká lhůta běží,“ říká děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík.

Podle historiků se to mohlo týkat desítek až stovek židovských rodin. A mohlo se to stát i v případě Rudolfa Blocha. „Fakticky nevíme, zda on to udělal, nebo neudělal,“ míní Heidenhain. Žádost o odvolání podal sice o 75 let později, podle něj je to ale stejně namístě. Krajský úřad v Ústí nad Labem případ posuzuje od září 2020.