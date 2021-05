Přiblíží významné osobnosti, na podzim projde Prahou. Legionářská obec slaví sto let

„Josef Patejdl byl pro okupační moc nebezpečím, a to právě proto, že to byl žijící symbol a legenda prvního odboje,“ zakončuje řeč o legionářském vůdci Filip. Projekt kromě Patejdla však upozorňuje i na další významné legionáře, mezi nimiž je třeba velitel československé brigády ve Velké Británii Alois Liška či výsadkář Tomáš Sedláček.

„Liška byl předsedou obce legionářské za komunismu, kdy fungovala pouze v exilu. Pokud jde o Sedláčka, ten byl zase prvním porevolučním předsedou v Československu,“ vypráví koordinátor práce s mládeží ČSOL Petr Tolar.

Chystá se pochod Prahou

Podle současného vedoucího obce Pavla Budínského je projekt svorníkem minulosti, přítomnosti a budoucnosti. On sám přitom sloužil jako vojenský lékař během války v Perském zálivu. „Jsem hrdý na to, že naše armáda nezklamala. Naše profesní činnost naopak byla vysoce ceněná, co se týče chemiků i zdravotnického zabezpečení,“ přibližuje Budínský tehdejší zapojení Československa do konfliktu.

Členové legionářské obce chtějí ku příležitosti stého výročí začátkem září projít Prahou. Pochod by měl vést z Václavského náměstí až k národnímu památníku na Vítkově. Tam také proběhne jejich manifestační sjezd.