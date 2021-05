Schodek rozpočtu ke konci dubna stoupl na 192 miliard korun

MF zároveň informovalo, že ze státního rozpočtu na boj s koronavirem šlo od loňského března do konce letošního dubna 313,1 miliardy korun. Přímá opatření např. v podobě kompenzačních bonusů, programů Antivirus a dalších programů si vyžádaly 202,3 miliardy korun. Odklad záloh daní vyčíslilo MF na 26,9 miliardy korun a výdaje na zdravotnictví v podobě nákupu ochranných prostředků, odměn zdravotníkům nebo oddlužení vybraných nemocnic na 83,9 miliardy korun. Za letošní leden až duben MF celkovou pomoc vyčíslilo na 95,1 miliardy korun.

Inkaso daně z přidané hodnoty kleslo ke konci dubna meziročně o zhruba dvě miliardy na 88,2 miliardy korun. „Čistě za měsíc duben bylo inkaso na úrovni veřejných rozpočtů meziročně vyšší o 10,5 miliardy korun,“ upozornilo MF.

Hlavními příčinami jsou podle úřadu mimořádný propad inkasa v dubnu 2020 v důsledku propuknutí pandemie, vyšší počet pracovních dní v roce 2021 a také faktický posun lhůty pro podání přiznání a zaplacení daně za zdaňovací období únor 2021 do 15. dubna 2021.

Výběr daně z příjmu fyzických osob meziročně klesl o 13,9 miliardy korun na 25,5 miliardy korun. Důvodem je podle MF především vliv daňových změn účinných od letoška, tedy například snížení zdanění a zvýšení slevy na poplatníka.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová upozornila na to, že dosavadní data zatím neukazují, že by se snížení daně z příjmů fyzických osob promítlo do růstu spotřeby. „Výběr DPH i spotřebních daní naopak zaostává za plánem. Zrušení zdaňování superhrubé mzdy se tak z pohledu veřejných financí opět ukazuje jako zásadní chyba,“ uvedla.

V případě výdajů rostly běžné výdaje. Na běžných výdajích vydal stát ke konci dubna 595 miliard korun, meziročně o 73,2 miliardy více. Kapitálové výdaje naopak meziročně klesly o 1,1 miliardy na 38,8 miliardy korun. „Kapitálové výdaje jsou počátkem roku tradičně nižší, což souvisí s realizací investic převážně ve druhé polovině roku,“ uvedlo MF.

Na sociálních dávkách stát vyplatil ke konci dubna 234,8 miliardy korun, meziročně o 11,8 miliardy více. Z toho na důchody šlo 178,7 miliardy korun.