Dokud nebude podepsána smlouva k Dukovanům, tak se kdokoliv může vrátit do hry, varuje Drábová

Projekt se prodraží a protáhne, konstatuje Drábová

Model financování nového jaderného bloku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Stát a ČEZ uzavřely smlouvy k plánovanému novému dukovanskému bloku na konci loňského července. Havlíček a šéf ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby a stanovuje termíny výběru dodavatele stavby. Beneš tehdy řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022.

Mezitím ale stoupá odhad nákladů na celou stavbu. Jak připomněly Seznam Zprávy, v současnosti Havlíček mluví o čtyřech miliardách do roku 2024, tedy do vyhodnocení jaderného tendru. Dále o 29 miliardách do roku 2029, kdy se má začít stavět. A konečně o dalších 175 miliardách na samotnou výstavbu. Cekově tedy už o 208 miliardách. Ale ani to nebude podle Drábové konečné číslo.

„Musíme opravdu mít na paměti, že ani ve chvíli, kdy bude podepsána smlouva s nějakou dohodnutou cenou, tak ta cena nebude konečná. Projekt se prodraží a protáhne. Jde o to, aby česká strana měla kapacity na to, aby to prodražení a protažení bylo rozumné, aby třeba prodražení bylo někde do pěti procent, což je v těch miliardách i tak ohromná suma. Ale představovat si, že bude podepsána smlouva a pak přijde vybraný dodavatel s klíčem od hotové elekrárny na stříbrném podnose a bude to striktně za těch podmínek, jaké v té smlouvě budou, nikdy nic nestavěl,“ uvedla.

Ve sněmovně jsou před schvalováním předlohy k výstavbě nového bloku. V zákonu zvaném „lex Dukovany“ chce část opozice zakotvit bezpečnostní pojistky k výstavbě mířící proti ruským a čínským firmám. Dolní komora schvalování předlohy již několikrát nedokončila. Podle Stanjury by se k ní mohla vrátit ve středu.