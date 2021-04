Senátory dráždí Zemanův projev k Vrběticím. Zvažují ústavní žalobu

„Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil prezident. Jednoznačnost důkazů tím rozporoval a podle Senátu relativizoval český postup proti Ruské federaci, které Praha v odvetě vyhostila 18 agentů s diplomatickým krytím.

Úvahy o ústavní žalobě

„Je to vyjádření, které zpochybňuje události posledních dnů a akce premiéra i ministra zahraničí,“ prohlásil předseda starostenského senátorského klubu Petr Holeček. Na Zemanova slova se odkazoval i mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina, když tvrdil, že Česko obvinilo Ruskou federaci bez důkazů.

Nyní ze Senátu zní úvahy o možnosti podat na prezidenta ústavní žalobu za velezradu. „Bohužel jsme nad tím nuceni uvažovat,“ sdělila předsedkyně senátorského klubu lidovců Šárka Jelínková. „Pokud nasbíráme dostatek důkazů, tak bychom se se svými podpisy většinově připojili pod ústavní žalobu na prezidenta.“

Pro její podání by muselo být 49 členů horní komory z celkových 81. S žalobou proti prezidentu republiky by musely souhlasit i tři pětiny poslanců. Až potom by se argumenty senátorů začal zabývat Ústavní soud, který může prezidenta zbavit funkce.

Ovčáček: Není třeba hledat rozpory tam, kde nejsou

Senátoři nyní možnost žaloby pro velezradu diskutují mezi sebou i s právníky. „Zřejmě se řídí novým heslem pana předsedy Senátu: 'Vykašleme se na zákony',“ reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. I od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) ovšem zní pochyby, jestli jsou prezidentova slova dostatečně závažná.

„V tuto chvíli nejsem ten, kdo si myslí, že je indicií pro žalobu dostatek,“ uvedl. Současně nicméně prohlásil, že prezident ve své řeči zveřejnil údaje z živého spisu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost země.

„Kroky prezidenta republiky v posledních dnech ukazují, že prezident nejedná v zájmu České republiky. Tyto kroky není možné dále přehlížet,“ zdůvodnil senátorský klub ODS a TOP 09 potřebu posoudit možnost žaloby. „Určitě bude dobré prověřit, zda jsme schopni definovat relevantní důvody pro sepsání návrhu žaloby,“ uvedl předseda klubu Zdeněk Nytra.

Pochyby nad tímto postupem ovšem znějí i od jiných zákonodárců. „Že vyzradil citlivé informace z trestního řízení, je pravda. Ale jestli by to samo o sobě postačilo na naplnění ústavního deliktu velezrady, to si nemyslím,“ soudí i předseda klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska.

Ruská aféra byla i tématem pondělního jednání prezidenta Zemana s premiérem Babišem – a podle jeho vyjádření hlava státu „teď jednoznačně pracuje s jednou verzí“. Že by ve výkladu vrbětického výbuchu panoval mezi Hradem a Strakovou akademií nesoulad, pak vyvrací hradní mluvčí: „Není nutno hledat rozpory tam, kde nejsou. Naopak je třeba ocenit příkladnou práci prezidenta republiky a předsedy vlády ve prospěch České republiky.“