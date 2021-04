Bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za terorismus odpyká 14,5 roku vězení

Shehadeh podle obžaloby v roce 2015 odletěl do Turecka, kde se setkal s představiteli teroristické organizace an-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Předal jim peníze, které vybral v muslimské komunitě v Česku a na Slovensku na léčbu zraněných bojovníků.

S teroristy se zároveň podle státního zástupce Marka Bodláka dohodl, že pro organizaci bude získávat nové bojovníky a dále pořádat sbírky. Shehadeh se chtěl sám zapojit i do bojů v Sýrii, kvůli problémům se zrakem ale nakonec přistoupil na to, že bude bojovníkům prospěšnější v Česku.

Obžaloba bývalého pražského imáma dále viní z toho, že podporoval súdánského muže žijícího na Slovensku v tom, aby se do organizace an-Nusra zapojil. Poskytl mu peníze na výbavu a zajistil mu potřebné kontakty a informace na cestu. Muž se v květnu 2016 dostal do Sýrie. Absolvoval výcvik a stal se velitelem jednotky prvosledových útočníků, kteří provádějí i sebevražedné útoky, a bojoval za nastolení islámského práva šaría. V dubnu 2017 byl podle Bodláka v boji zabit.

Do vězení má jít i imámův bratr s manželkou

Shehadeh byl už za podobné jednání pravomocně odsouzen loni v květnu. Soud ho poslal na deset let do vězení. Samerovu bratru Omarovi uložil trestní senát jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková má za mřížemi strávit šest let. Manželé však byli stíháni jako uprchlí, soud vynesl rozsudek v jejich nepřítomnosti.

O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby už před lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. V roce 2017 odjel z Česka, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do Česka byl převezen v listopadu 2018, od té doby byl ve vazbě.