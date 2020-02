Soud poslal bývalého pražského imáma Shehadeha za pomoc teroristům na 10 let do vězení

Soud poslal bývalého imáma Samera Shehadeha na deset let do vězení za účast na teroristické skupině a financování terorismu. Vyhověl tak návrhu státního zástupce, jenž pro něj takový trest požadoval. Jeho bratru Omarovi uložil jedenáctiletý trest, švagrová Fatima Hudková má jít do vězení na šest let. Rozsudek není pravomocný.