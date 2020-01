Bývalý pražský imám se přiznal, že podporoval teroristickou skupinu. Český soud ale neuznává, jen šaríu

Sámer Shehadeh u soudu přiznal, že svému bratrovi a Hudkové s cestou k teroristické skupině pomohl. „Jsem na to patřičně hrdý, nemám se za co stydět,“ prohlásil. Dodal, že jako muslim považoval za svoji povinnost pomoci ostatním muslimům kdekoli na světě v jejich boji.

V případu jde o to, že se dvojice rozhodla odcestovat do Sýrie sužované občanskou válkou a připojit se ke skupině an-Nusrá. S tím jim podle obžaloby Shehadeh pomohl. Svému bratrovi dal instrukce, jak se do Sýrie dostat, vybavil ho kontakty a zajistil mu cestu a peníze. Omar Shehadeh odcestoval na podzim 2016, později jej s pomocí bývalého imáma následovala i Hudková. Shehadeh pár také přes internet oddal podle práva šaría.

Hlavní líčení začalo za přísných bezpečnostních opatření. Před soudní síní po celou dobu hlídali příslušníci vězeňské služby se samopaly, další čtyři muži byli uvnitř.

Příbuzní o plánech Hudkové nevěděli

Kromě obžalovaného Sámera Shehadeha vyslechl soud také první svědky. Dorazila tchyně obžalovaného muže, která však řekla, že o jeho činnosti nevěděla, stýkala se pouze s vnoučaty a nevidomou dcerou, která podle ní nyní vychovává v Jordánsku sama šest dětí.

Matka Fátimy Hudkové odmítla vypovídat, její partner potom uvedl, že dívka odjela krátce po osmnáctých narozeninách do Finska, odkud se vrátila „zahalená a hrála si na muslimku“, a poté s ním už nekomunikovala. „Dokud nejela do Finska, tak to byla normální holka,“ poznamenal. O plánech vycestovat do Sýrie a přidat se k organizaci an-Nusrá nevěděl ani netuší, co Hudkovou k jejímu kroku vedlo.