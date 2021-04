Zaorálek zůstane na ministerstvu kultury, v čele diplomacie chce ČSSD Hamáčkova náměstka Kulhánka

Prezidenta republiky podle něj již sociální demokraté o změně nominanta na ministra zahraničí informovali. Že by Miloš Zeman nechtěl Kulhánka jmenovat, se sociální demokraté neobávají, podrobnosti by s ním ale měl podle Onderky vyjednat předseda strany, který byl v úterý zdravotně indisponován .

Prezident v pondělí odvolal dosavadního ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Navrhl to premiér Andrej Babiš (ANO), jehož o odvolání šéfa diplomacie požádal předseda ČSSD Jan Hamáček. Proti němu Petříček v minulém týdnu neúspěšně kandidoval na šéfa strany.

Lubomíra Zaorálka ČSSD původně nominovala kvůli jeho zkušenostem s řízením diplomacie – ministrem zahraničí byl mezi lety 2014 a 2017, řekl Onderka. Podle něj má Jakub Kulhánek zkušenosti z ministerstev vnitra, obrany a již působil i v Černínském paláci. „Má vystudovaný Georgetown ve Washingtonu, vládne několika cizími jazyky a má prověrky na tajné, dokonce myslím i přísně tajné. Myslím si, že to bude adekvátní nástupce pana bývalého ministra Petříčka,“ podotkl.

ČSSD se podle Onderky neobává, že by byl Kulhánek pod vlivem Číny. V minulosti pracoval pro společnost CEFC Europe. Po jeho příchodu na ministerstvo vnitra na to upozornily Hospodářské noviny, jimi oslovení experti to vnímali jako bezpečnostní riziko. Jan Hamáček jej tehdy hájil mimo jiné odkazem na Kulhánkovu bezpečnostní prověrku.

Podle původního plánu sociálnědemokratického vedení měl po odchodu Zaorálka na ministerstvo zahraničí vést kulturu poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Ten ovšem uvedl, že se o práci na ministerstvu neucházel, ale byl požádán, aby se jí ujal jako krizový manažer do říjnových sněmovních voleb. Vzhledem k tomu, že ministrem kultury zůstal Zaorálek, není podle Birkeho jeho pomoc v resortu potřeba. Dodal, že má spoustu práce v Náchodě i ve sněmovně, zmínil se například o zákonu o dostupném bydlení.