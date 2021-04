Seniorky mají podle návrhu změn v důchodech dostávat pětistovku za každé vychované dítě

„Je pro mě priorita, abychom do voleb stihli prosadit výchovné. To znamená bonus za vychované dítě pro ty, kteří zejména pečovali a mají kvůli tomu nízké mzdy a pak nízké důchody,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní by to pomohlo vyřešit chudobu žen v penzi, které se soustředily na výchovu a péči.

Hnutí ANO i většina sněmovních opozičních stran jsou ochotné o návrhu jednat. Upozorňují ale na vysoké náklady – zhruba patnáct miliard ročně. Pravice zároveň vládu kritizuje za to, že nepřišla s žádným návrhem důchodové reformy, který by lidem řekl, z čeho bude stát platit důstojné penze i za deset a více let.

Například Marie Ivánková ze Sedlišť na Frýdeckomístecku vychovala dvě děti. Její důchod je teď mírně pod průměrem, tedy pod patnácti tisíci měsíčně. Pokud by stát začal vyplácet pětisetkorunový bonus za každé vychované dítě, použila by tisícikorunu navíc pro své vnuky. „Určitě by to pomohlo. Osm vnoučat, tak je kde dávat,“ říká.

Dvě děti vychovala i Lenka Šťastná z Prahy. Podle ní mají ženy nižší penze i proto, že jim zbývá méně času na budování kariéry. „Každopádně to, že máte dítě, vás na chvíli v té kariéře vždy zbrzdí. Záleží na tom, na jak dlouho zůstanete s dětmi doma,“ sděluje.