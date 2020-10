Seniorům chybí hlavně kontakt s rodinou. Podle odborníků může být izolace nebezpečná

Na jaře byli senioři často v kontaktu jenom s dobrovolníky, kteří jim domů nosili léky a potraviny. Teď už chodí ven mnohem častěji, i přesto se však musí omezovat, vyhýbají se například větším shromážděním, nechodí do kina ani do divadla, omezují i kontakt s rodinou. Jejich největším společníkem tak i na podzim zůstává televize nebo počítač.

Mezi seniory jsou však i tací, kteří sice mají z nákazy respekt, ale své aktivity příliš neomezili. Chodí mezi své přátele, někteří i do zaměstnání. Chtějí se tak udržovat v kondici. „To jaro bylo o něčem jiném, nevěděli jsme, co nás čeká, teď už jsme na to mohli být připravení,“ řekla Alena Buxová, která si v důchodu přivydělává úklidem v brněnském divadle Husa na provázku.

Ředitelka domova: Není možné seniory zavřít

Seniorům, zejména těm v domovech, často dělají společnost a pomáhají alespoň zdravotníci, psychologové a někdy také terapeuti v podobě domácích zvířat. I jim ale kontakt s rodinou chybí. „Mluví se o tom, že nákaza covid tady bude rok, dva. Nemůžete seniory zavřít a neumožnit jim kontakt s rodinou,“ řekla ředitelka domova pro seniory Clementas v Mlékovicích Andrea Faltysová.