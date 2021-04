Hřensko otevírá soutěsky. Zahájení letošní sezony zkomplikoval nejen koronavirus, ale i kůrovec

Na první návštěvníky tentokrát gondoliéři zvyklí na fronty turistů čekali poměrně dlouho – v páteční ráno měli úplně prázdné přístaviště. Do soutěsek smí totiž zatím stále jen lidé z děčínského okresu a v něm žije asi 130 tisíc lidí. Příjezdovou cestu hlídala policie.

„I kdyby to bylo prodělečné, tak máme za to, že je to určitá služba a tuto chceme podstoupit,“ uvedl starosta Zdeněk Pánek (Soutěsky – věc veřejná).

První návštěvníci dorazili až téměř tři hodiny po otevření soutěsek. Obě rodiny přijely z Děčína. „Teď prostě nikdo, což je paráda,“ komentovala situaci turistka Petra Letovská. „Koukám, že jsme teprve druzí, to mě překvapilo,“ dodal turista Jaroslav Turský.

Dřevokazný hmyz zničil v národním parku stovky stromů

Při plavbě míjeli pokácené kmeny ležící ve vodě a ty byly i v lese cestou sem. Podle gondoliéra se nestačily ještě uklidit – zahájení letošní sezony totiž zkomplikoval nejen koronavirus, ale především kůrovcová kalamita. Dřevokazný hmyz zničil v národním parku stovky stromů. Odumřely a hrozilo jejich zřícení do vody nebo na turistické stezky.

V lednu proto musela správa parku uzavřít všechny přístupové cesty do soutěsek a od února se tam stromy kácí. Přijde to na 1,5 milionu korun, polovinu nákladů zaplatí obec. Kácelo se i v nejpřísněji chráněné zóně parku, kde je to běžně zakázané. Jinak by ale soutěsky museli uzavřít.