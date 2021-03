Divoká a nespoutaná Šumava a mimořádně pestré Podyjí. Oba národní parky slaví třicet let

Za tři desítky let existence se však řada věcí také změnila. Správa národního parku se například snaží o to, aby z lesů zmizela dřevina nebo rostliny, které nejsou původní. „Výrazně se snížilo zastoupení jehličnanů a prostor dostávají ty druhy listnáčů, které jsou zde domácí dřevinou a eliminují se i nepůvodní druhy dřevin, například trnovník akát,“ upřesňuje ředitel. Park se snaží vytlačit také ty expanzivní, jako je třeba pajasan nebo u rostlin netýkavka žláznatá.

Zcela jinak se už poslední roky přistupuje i k řece Dyji, která zdejší prostředí zásadně formuje. „Ještě v devadesátých letech fungovala výhradně podle taktovky zájmů energetiky. Podařilo se nám s pochopením energetické firmy dohodnout takový režim v elektrárně ve Vranově nad Dyjí, že již nedochází k dramatickému kolísání denních průtoků v řece. Tato optimalizace průtoků přinesla výrazné změny v životě celého ekosystému řeky a jejího údolí,“ vysvětluje ředitel.

A za tři desítky let se také podařilo podle něho velmi dobře stmelit přeshraniční spolupráci v ochraně území s Rakouskem a jeho národním parkem Thayatal. „Je dlouhodobá a velmi úzká, kolegiální a je i určitým vzorem pro ostatní hranice překračující chráněná území v Evropě,“ uvedl. Konkrétně vzájemně oba parky sdílí i velké množství společných projektů v oblastech výzkumu, monitoringu nebo managementu návštěvnosti a spolupracují mezi sebou i různé místní komunity, školy a spolky.

Parku také postupně roste návštěvnost, zejména v posledním desetiletí. „Monitoring v roce 2010 zaznamenal zhruba tři sta tisíc návštěvníků, v minulém roce to bylo již téměř půl milionu,“ konkretizoval ředitel. Dodává však, že s tím, že Podyjí je nejmenším českým národním parkem, je větší jeho zranitelnost z hlediska dopadů vysoké návštěvnosti.

„Navíc klesá pohoda lidí, kteří vyrazí do klidu přírodních scenerií a často se setkávají s množstvím dalších turistů, kteří nemusí být vždy ohleduplní k ostatním a k přírodě. Neblahými důsledky jsou hluk, odpadky, neoprávněné vjezdy motorovými vozidly do přírodních prostor, přestupky v odstavování vozidel. Specifický problém je i větší dopravní zatížení obcí v ochranném pásmu národního parku, které jistě nepřináší kvalitu života místním. Problém jsou i neukáznění cyklisté, kteří zneužívají cest, které jsou vyhrazeny výhradně pro pěší,“ přibližuje.

„Značková příroda“ místo značkového zboží v obchodech

To vše podle Rothröckla ještě umocnila takzvaná „covidová“ turistika, kterou vnímá jako nový fenomén. Protiepidemická opatření způsobila „až dramatický nárůst návštěvnosti“ ve všech parcích, konstatoval – konkrétně v Podyjí to znamenalo meziroční nárůst mezi čtyřiceti a šedesáti procenty. Je podle něho sice naprosto pochopitelné, že zejména městský člověk hledá odpočinek a relaxaci v přírodě, ale pro parky to znamenalo nový typ návštěvníků, tedy lidi z měst, kteří nemohli odjet na dovolenou do zahraničí a kteří byli okolnostmi nuceni zavítat do chráněných území.

„Mnozí z nich tak vyměnili nákup značkového zboží v zavřených obchodních domech za ,značkovouʼ přírodu národních parků. A protože se neumí vybavit pro pohyb v terénu a podcení své síly a orientační schopnosti, musí v extrémních situacích do hry vstoupit i složky integrovaného záchranného systému ve spolupráci s naší strážní službou. I takové případy se zde bohužel staly,“ upozornil.

Covid také ovlivňuje to, co se bude v parcích v nejbližší době dít. Jak konstatuje Rothröckl, v této chvíli lze velmi těžko plánovat nabídku pro veřejnost s ohledem na vývoj pandemické situace. Nicméně i tak spolu s partnery ze sousedního Nationalparku Thayatal v Rakousku připravují akce pro veřejnost.

„Pokud to situace dovolí, o víkendu kolem prvního května počítáme se společnou akcí Divočina ve městě věnovanou široké veřejnosti, především rodinám s dětmi, která proběhne na obou březích Dyje v oblasti rakouského městečka Hardegg. Zde budou prezentovat ochranu přírody zajímavými aktivitami i kolegové ze sesterských národních parků Thayatal, Šumava a Bavorský les,“ přibližuje.

Na květen, červen a červenec pak plánuje národní park Podyjí pozvat zájemce na lesnickou, botanickou a entomologickou vycházku pod vedením zkušených průvodců. V galerii na zámku ve Vranově nad Dyjí a v prostorách bývalé celnice u mostu do Hardeggu návštěvníci zhlédnou tradiční výstavy.

Podyjí bude také představeno na Šumavě –⁠ 17. července u návštěvnického centra Rokyta, kde zase národní park Šumava připravuje velkou akci pro návštěvníky u příležitosti svých třiceti let.

A na podzim by se měla konat pro odbornou veřejnost konference u příležitosti narozenin národního parku Podyjí a dvacetin národního parku Thayatal. „Tato bilanční odborná setkání pořádáme každých pět let,“ dodal ředitel.

Největší divočina ve střední a západní Evropě: Šumava

Zatímco Podyjí tvoří jižní hranici Moravy, Šumava ohraničuje z jihu Čechy. V roce 1990 byla zapsána do seznamu UNESCO jako biosférická rezervace a o rok později se nejcenější část do té doby „jen“ chráněné krajiné oblasti změnila na národní park, který je zároveň největším v Česku. A kromě své velikosti je výjimečný i tím, že na více než 27 procentech území se vůbec nezasahuje – jeho podobu tak vytváří sama příroda.

„Velká část této divočiny navazuje na divoké, bezzásahové území v sousedním parku Bavorský les a dohromady tvoří největší plochu divoké přírody ve střední a západní Evropě,“ konstatuje jeho ředitel Pavel Hubený.

Začátky zrodu této divočiny ale nebyly jednoduché, vizí bylo mnoho, a navíc velmi rozdílných. Na počátku vzniku šumavského národního parku se totiž počítalo s divokou přírodou jen na necelých šesti procentech a měla se rozšířit maximálně na patnáct. Podle ředitele bylo mnoho oponentů, kteří tvrdili, že ani na to nejsou ekosystémy připravené.

„Že jsou tu kulturní smrčiny, které bude nutné přetvořit na smíšené lesy. Jako by se zapomnělo na už dávno publikovaná poznání, že šumavské pralesy byly dominantně smrkové a že takové budou nepochybně i v budoucnu. A tak jsme nakonec startovali s divokou přírodou na třinácti procentech, do které jsme stejně nakonec zasáhli asanacemi kůrovcem napadených smrků v roce 1999,“ uvedl Hubený v Časopise Ochrana přírody.

Až teprve orkán Kyrill, který v roce 2017 pustošil české lesy, podle něho mnohé změnil, polomy byly tak rozsáhlé, že kdyby se měly vytěžit podle pravidel lesního zákona, zničila by se čtvrtina ekosystémů národního parku a také biotopů soustavy Natura 2000. „Zrodilo se velké území ponechané samovolnému vývoji, přesněji – bez těžby kůrovcem napadených smrků. Sázeli jsme tu ale malé stromky a také jsme tady lovili. Území obsáhlo téměř čtvrtinu rozlohy národního parku,“ přiblížil v časopise.

Navíc kůrovcová kalamita v celé střední Evropě podle něj dokázala, že generace lesa se střídají nejen v národních parcích a že jsou situace, kdy ani lesní zákon, ani zodpovědný lesník kůrovce nezastaví. „Ale hlavně: les sám dokázal, že jako ekosystém trvá dál a že je schopen nabýt stavu podobného pralesu bez jakékoli pomoci člověka. To vše se odrazilo v celé společnosti,“ uvedl s tím, že pak zákon o národním parku Šumava vystřídala jeho novelizovaná verze z roku 2017, která „konečně říká, že na většině území národních parků má být divoká příroda“, dodal.

Tetřev hlušec žije. Stejně jako další druhy

Součástí národního parku Šumava jsou tak dnes komplexy jedinečných lesů, v nichž se nacházejí stovky hektarů původních pralesů. Na mnoha místech se prales opět rodí, což právě dává možnost života mnohým živočichům, rostlinám a houbám, kdy některé z nich byly považovány i staletí za vyhynulé.

Na území parku Šumava se tak konkrétně nachází například jediná životaschopná populace tetřeva hlušce ve střední a západní Evropě a žijí zde i další druhy vzácných živočichů, třeba datlík tříprstý, bobr evropský, jeřáb popelavý, vlk obecný, rys ostrovid, puštík bělavý, tetřívek obecný, sokol stěhovavý a mnoho dalších.