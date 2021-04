Rodiče s malými dětmi doma by mohli mít vyšší ošetřovné. Poslanci novelu schválili, míří do Senátu

Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje - platí tak věková hranice deseti let. Bez ohledu na věk by ale novela umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují tyto děti podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

Novela skupiny poslanců dávku zvedá na stejnou výši, jako byla loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku. Tehdy mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do třinácti let věku.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu nařízeného uzavření škol. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, mohla pobírat 70 procent redukovaného výdělku.

Proti byl jen Juříček z ANO

Pro hlasovalo 88 z 94 přítomných zákonodárců, proti byl pouze podnikatel Pavel Juříček z ANO. Novela tak míří do horní komory. Juříček se obává toho, že lidé v souvislosti s vyšším ošetřovným nebudou chodit do práce. „Za české podnikatele mohu říci, že s tím naprosto zásadně nesouhlasí,“ řekl.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ocenil, že se většina Sněmovny po několika měsících ke zvýšení ošetřovného odhodlala. „Je dobře, že tady na Zelený čtvrtek nesedíme zbytečně,“ podotkl šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek.

„Většina rodin, které mají děti, se dostává do vážných problémů,“ řekl Jan Bauer (ODS). Není ale možné podle něho „šroubovat“ ošetřovné do nekonečna, cílem je podle něho dostat děti co nejdříve zpět do škol. K otevření škol vyzvala Tereza Hyťhová (Trikolóra), která vyšší ošetřovné sice podpořila, ale varovala před tím, aby vysoké výdaje státu související s koronavirou krizí nevedly ke zvýšení daní.

„Jde o přirozený krok ve prospěch rodin s dětmi,“ řekla za předkladatele novely Kateřina Valachová (ČSSD). Podle Hany Aulické Jírovcové (KSČM) je potřeba ztrátu rodin snížit. „Chceme zlepšit situaci pracujících rodin s dětmi, řada z nich nemá žádné úspory,“ řekla Věra Kovářová (STAN). Rovněž podle předsedy SPD Tomia Okamury je nutné zabránit propadu příjmů pracujících rodin všemi prostředky.