Poslanci jednají o pravomocích centrální banky

Novela by měla posílit některé pravomoci ČNB. Předloha počítá zejména s tím, že by banka mohla určovat podmínky úvěrů na bydlení. Poslanci se ke schválení ani po dlouhých debatách nedostali. Některým opozičním stranám vadí třeba to, že by se centrální bance rozšířily možnosti obchodu na finančních trzích, jsou také proti posílení pravomoci v udělování hypoték.

Odpoledne by poslanci měli zrychleně projednat dvě vládní předlohy, které souvisejí s koronavirou krizí. Jde o návrh zákona, který umožní nahradit poskytovatelům zdravotní péče výpadky příjmů kvůli epidemii. Díky druhé předloze budou moci zdravotní pojišťovny převést peníze na testování na covid-19 ve firmách do fondů prevence ze svých základních fondů.