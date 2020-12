Úrok na hypotékách spadl pod úroveň dvou procent, letošní rok bude zřejmě rekordní

Pokles úrokové sazby způsobují hlavně kratší fixace

V rekordním roce 2016 poskytly banky hypotéky za 225,8 miliardy korun. V tomto roce se hypotečnímu trhu téměř podařilo pokořit hranici 225 miliard korun za 11 měsíců. Od ledna do listopadu dosáhl objem hypoték 224,5 miliardy korun.

V listopadu meziročně objem nových hypoték vzrostl o 47 procent, upozornil ředitel hypoték Raiffeisenbank Milan Voldřich. Silné druhé pololetí je podle něj spojeno jak s trvalým poklesem úrokových sazeb, tak s rostoucí oblibou refinancování na trhu. Zatímco v polovině roku refinancování tvořilo patnáct procent nových objemů, v listopadu už to byla zhruba třetina. Pokud by byly výsledky o refinancování očištěné, šlo by jen o jednociferný meziroční růst, podotkl.

Banky podle Sýkory již nezlevňují takovým tempem jako v minulých měsících. Důvodem je především cena, za kterou si opatřují peníze na další půjčování na mezibankovním trhu. Právě ta začala v listopadu rychle růst.

„To ale ještě nemusí znamenat, že hypotéky začnou hned zdražovat. Konkurence na hypotečním trhu je totiž velmi silná a nejistota spojená s koronavirovou krizí stále trvá. V listopadu snížila hypoteční sazby pouze Equa bank a Moneta Money Bank, Banka Creditas zvýšila sazby kratších fixací a snížila sazby delších fixací,“ dodal.