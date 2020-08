Některé lázně hradí pacientům testy na koronavirus z vlastního. Platit by je přitom měly zdravotní pojišťovny

Většina klientů přijíždějících do Sanatorií Klimkovice testy na koronavirus, které jsou při nástupu do lázní od 17. července v kraji povinné, nemá. Aby lázně klienty nemusely odmítat, vzorky jim odeberou samy a pošlou do laboratoře.

Bez žádanky pojišťovna test neproplatí

To platí ale pouze v případě, kdy žádanku vypíše lékař, což se ve většině případů neděje, a komplikace tak musí řešit lázně. „Mnoho lékařů vůbec netuší, že může indikovat ten test na zdravotní pojišťovnu, dokonce nám píší maily, ať špatně neinformujeme pacienty, že to není tak, že by to platily pojišťovny,“ poznamenala mluvčí lázní.

Pacienti by měli podle ní do lázní přijít s platným testem, který zaplatí pojišťovna. „Když přijdou bez něho a provedeme ten test my, tak není jasné, jak by to mělo metodicky vypadat, aby to pojištovna proplatila, my to v tuto chvíli nemáme pojišťovně jak vykázat,“ dodala.

V Lázních Darkov klienty odmítají

Podobné zkušenosti mají i v Lázních Darkov, kde klienty bez platného testu nepřijímají. Oproti loňskému roku tak teď mají kapacitu naplněnou jen ze třiceti procent. „Denně jsou desítky případů, kdy klienti volají, že jim lékař nehce vypsat žádanku. Pak to řešíme tak, že někdo z vedení od nás volá lékařům, posíláme jim postup opatření, kterým je to dáno,“ řekla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krátká.

Vedení obojích lázní se obrátilo na krajskou hygienickou stanici s dotazem, do kdy bude toto opatření trvat a zda by nemohlo dojít k jeho zrušení, ve chvíli, kdy se epidemiologická situace v regionu uklidnila. Odpověď zatím nikdo z nich nedostal.